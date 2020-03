Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Maria-Frieden-Viertel/Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine Serie vons Sachbeschädigungen an Autos beschäftigt die Polizei in Coesfeld. In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter an der Straße Am Roten Baum in drei Fällen Fahrzeuge. Gleich acht Fahrzeuge beschädigten sie am Hüppelwicker Weg. In drei Fällen traten sie die Spiegel ab; zwei wurden dabei gestohlen. In den weiteren Fällen zerkratzten sie den Lack. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

