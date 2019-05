Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb "tauscht" Alt gegen Neu

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern)

Ein dreister Fahrraddieb hat am Mittwochabend in Rodenbach seine Räder einfach "getauscht": Der Unbekannte stahl in der Bahnhofstraße ein Mountainbike und ließ stattdessen ein altes Fahrrad zurück.

Der 16-jährige Fahrradbesitzer, der sein neuwertiges Mountainbike gegen 19 Uhr in der Einfahrt zum Haus Nummer 3 abgestellt und mit einem Spiralschloss am Metallzaun des Anwesens gesichert hatte, staunte nicht schlecht, als er gegen 19.30 Uhr zurückkam und an derselben Stelle ein anderes Fahrrad fand.

Bei dem "Austausch-Rad" handelt es sich um ein Herren-Rad der Marke Kona. Überprüfungen ergaben, dass es im April als gestohlen gemeldet wurde.

Das am Mittwoch geklaute Mountainbike des 16-Jährigen wurde am Donnerstagmorgen "Am Keltenplatz" gefunden. Wer es benutzt und dort abgestellt hat, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. | cri

