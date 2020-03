Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrzeugbrand

Oberkich (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Dienstagvormittag auf einem Feld neben der K5305, zwischen Zusenhofen und Erlach, zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der Traktor ist nach bisherigen Feststellungen gegen 11 Uhr in Folge eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Der 64-Jährige fuhr mit dem Traktor auf das Feld, als er allmählich einen Brandgeruch wahrnahm. Kurze Zeit darauf fing dieser auch schon an zu brennen; der Mann konnte die Gefahrenstelle noch rechtzeitig verlassen und blieb unversehrt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 170.000 Euro belaufen.

