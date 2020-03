POL-OG: Offenburg - In Gewahrsam genommen

Polizeipräsidium Offenburg

Das renitente Verhalten eines 35-Jährigen brachte diesem am Montagabend unter anderem Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. Ein Passant alarmierte die Beamten gegen 18:15 Uhr, weil eine offenbar betrunkene Person in der Hauptstraße umgefallen sei. Während der, mit stark schwankendem Gang, über die Hauptstraße laufende Mann nach seinen Ausweispapieren gefragt wurde, zeigte er sich äußerst uneinsichtig und beleidigte die Ordnungshüter. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mittdreißiger Widerstand. Verletzt wurde niemand. Da keine Angehörigen zu erreichen waren, musste der offenbar stark Alkoholisierte die Nacht in Obhut der Beamten verbringen. Nun erwartet ihn hierfür eine Rechnung. /ma

