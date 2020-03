Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Farbschmierereien an Auto

Borken (ots)

Mit weißer Farbe ein Auto besprüht haben Unbekannte am Wochenende in Borken. Der Mini Clubman One stand in der Zeit zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr, an der Weremboldstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell