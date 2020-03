Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - E-Bike entwendet

Bocholt-Lowick (ots)

Unbekannte erbeuteten in Bocholt an der Lowicker Straße ein petrol farbendes E-Bike des Herstellers Rose. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

