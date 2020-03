Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte bedienen sich auf Baustelle

Ahaus (ots)

Fahrzeugteile eines LKW haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Ahaus entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr, an der Haaksbergener Straße. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

