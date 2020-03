Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - BMW gestohlen

Borken (ots)

Einen grau lackierten BMW X6 entwendet haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag. Der Wagen stand in der Zeit von Mittwoch, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr an der Nina-Winkel-Straße. In dem Wagen befanden sich ein Bindedrahtgerät und ein Laser-Nivelliergerät. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

