POL-HH: 200312-3. Ergebnis von ProViDa-Streifen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West -Sicherstellung eines Kundenfahrzeugs (Flughafen-Parkservice) nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Zeiten: 11.03.2020, 17:00 - 12.03.2020, 02:00 Uhr Ort: Hamburg

Beamte der Verkehrsstaffel Innenstadt / West (VD 2) dokumentierten mit einem ProViDa-Fahrzeug (Proof-Video-Data) diverse Verkehrsverstöße. Unter anderem wurde ein 19-jähriger Angestellter eines Flughafen-Parkservices nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit einem Kundenfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Einer Provida-Besatzung fiel um Mitternacht ein roter Mazda CX5 auf, der den Millerntorplatz mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwig-Erhard-Straße befuhr. Der männliche Fahrer erreichte trotz des Verkehrs Geschwindigkeiten von über 110 km/h bei zulässigen 50 km/h. Im weiteren Verlauf der Willy-Brandt-Straße überholte er mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge über die Linksabbiegerspur zur Domstraße und scherte dann wieder in Richtung Deichtortunnel ein. Auf der Spaldingstraße erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 129 km/h bei zulässigen 50 km/h. Den Baustellenbereich in der Bürgerweide befuhr er mit bis zu 97 km/h statt der zulässigen 30 km/h.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer ein Mitarbeiter eines von dessen Bruder geführten Flughafen-Parkservices ist. Der Mazda, das Fahrzeug eines Kunden, wurde mutmaßlich unbefugt für die als verbotenes Kraftfahrzeugrennen bewertete "Ausfahrt" benutzt.

Der etwa vor sechs Wochen erworbene Führerschein des 19-jährigen Fahranfängers wurde beschlagnahmt.

Der Mazda wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weitere Ergebnisse der eingesetzten ProViDa-Fahrzeuge:

14 x Geschwindigkeitsverstöße mit Fahrverboten 2 x Rotlichtfahrten mit Fahrverbot 1 x Gefährdung des Straßenverkehrs mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille, Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

