Polizei Hamburg

POL-HH: 200312-4. Zeugenaufruf nach Raub auf Spielhalle in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.03.2020, 05:05 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Billstedter Hauptstraße

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der gestern Morgen eine Spielhalle in Billstedt überfallen hat.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand klopfte der maskierte Täter kurz nach Geschäftsschluss an der Eingangstür der Spielhalle, woraufhin die Angestellte öffnete. Der Mann drängte die Geschädigte sofort in die Räumlichkeiten hinein und forderte sie unter Androhung von Gewalt zur Öffnung des Tresors und eines Geldwechselautomaten auf. Der Täter ließ sich dann von der Geschädigten einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus dem Tresor und dem Automaten in einen mitgebrachten Beutel stecken. Anschließend sperrte er die Frau auf der Toilette ein und flüchtete in unbekannte Richtung.

Weil der Filialleiter wenig später aus der Ferne Unregelmäßigkeiten bezüglich der Alarmanlage feststellte, verständigte er die Polizei. Die eintreffenden Beamten befreiten die Angestellte unverletzt aus der Toilette. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 170 - 175 cm groß - kräftige Figur - sprach akzentfreies Deutsch

Das für die Region Mitte II zuständige Raubdezernat (LKA 164) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

