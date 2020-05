Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Betrunkener Lieferwagenfahrer ignoriert Streifenwagen

Odenthal (ots)

Gestern Nacht (14.05.), um kurz vor 23 Uhr, hat ein Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Lieferwagen der Marke Daimler mit Siegburger Kennzeichen gemeldet, der in deutlichen Schlangenlinien und wechselndem Tempo durch Odenthal fuhr.

Der Zeuge wollte versuchen, die gefährliche Fahrt auf der Bergstraße eigenmächtig zu stoppen. Doch der Lieferwagen fuhr einen Schlenker über den Gehweg und mit hoher Geschwindigkeit davon, um dem Zeugen zu entkommen.

Wenig später sahen dann die alarmierten Polizisten den Lieferwagen, der gerade auf der Bergstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Sie setzten sich mit dem Streifenwagen vor den Lieferwagen, um ihn zu stoppen. Dem Fahrer war das egal, er fuhr einfach am Streifenwagen vorbei und in falscher Richtung in den Kreisverkehr ein. Nach kurzer Verfolgung erkannte der Fahrer offenbar seine ausweglose Situation und stoppte den Lieferwagen auf der Hauptstraße, in Höhe der Einmündung Feldstraße. Die Reifen der Vorderachse hatte er sich zudem bei der Fluchtaktion beschädigt.

Der Grund für die auffällige Fahrweise trat dann ans Licht. Der 38-jährige Meckenheimer wollte zwar nur vier Bier getrunken haben, pustete aber fast zwei Promille. In der Fahrertür des Daimler befanden sich auch dazu passend mehrere leere Flaschen Bier.

Den Führerschein nahmen die Polizisten dem Fahrer noch vor Ort ab.

Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Polizeiwache Burscheid eine Blutprobe.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und ein Entzug der Fahrerlaubnis. (ct)

