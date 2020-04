Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Handtasche und flieht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Ein Unbekannter hat am Freitag, 17. April, kurz vor Mitternacht, an der Ecke Eppinghofer Straße/Am Löwenhof einer 22-Jährigen die Handtasche geraubt.

Der Räuber näherte sich der jungen Frau von hinten und zog an deren Handtasche. Weil die Frau die Tasche zunächst festhielt, verdrehte der Täter ihr den Arm und riss die 22-Jährige zu Boden. Anschließend konnte er mit der Handtasche in Richtung Am Löwenhof fliehen. Auf der Straße Am Löwenhof wurden drei Zeugen auf den Fliehenden sowie auf die 22-Jährige aufmerksam. Daraufhin nahmen die drei die Verfolgung des Verdächtigen auf, verloren ihn jedoch in einer Seitenstraße aus den Augen. Möglichweise floh der Täter weiter in Richtung der Straße Im Neuhof. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Räuber. Er ist etwa 25 Jahre alt und dünn. Er soll "mitteleuropäisch" ausgesehen haben und trug bei der Tat ein rotes oder pinkfarbenes Sweatshirt und eine lange, blaue Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

