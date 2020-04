Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwölfjähriger von mehreren Jugendlichen überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Ein Zwölfjähriger wurde am Sonntag, 19. April, gegen 18.10 Uhr, in einer Unterführung am Bahnhof Werden von mehreren Jugendlichen überfallen.

Als der Zwölfjährige die Unterführung durchqueren wollte, wurde er von zehn bis 15 Jugendlichen umringt, die ihn aufforderten seine Wertsachen herauszugeben und ihm Prügel androhten. Zwei der Täter hielten dabei Messer in der Hand, welche jedoch zugeklappt waren. Nachdem der Zwölfjährige ihnen Bargeld und eine Musikbox gegeben hatte, flohen die Jugendlichen durch die Unterführung in Richtung Werden-Altstadt. Die Tatverdächtigen waren etwa 15 bis 16 Jahre alt und schwarz gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

