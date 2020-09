POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Samstag, 05.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer- Ladendieb vergisst Rucksack- Am gestrigen Freitag gegen 17:55 Uhr konnte das Verkaufspersonal einer Drogeriefiliale in der Mühlenstraße einen Ladendieb feststellen. Der männliche Täter steckte einige Musik CDs in seinen Hosenbund und wurde daraufhin vom Personal im Geschäft angesprochen. Im Anschluss rannte der Täter aus der Filiale und vergaß dabei seinen zuvor mitgeführten Rucksack. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Diebstahl auf und inspizierten den Rucksack. Zahlreiche persönliche Unterlagen führten zu einem 34jährigen Leeraner, der als dringend tatverdächtig angesehen wird. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Rucksack wurde als Beweismittel sichergestellt.

Leer- Drogenbesitz- Eine Streife der Polizei kontrollierte am gestrigen Freitagmorgen gegen 08:50 Uhr im Osseweg einen 36jährigen Leeraner. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann im Besitz von drei Gramm Heroin war. Die Drogen wurden unverzüglich eingezogen. Ferner leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Weener- Fahren ohne Fahrerlaubnis- Gestern Abend gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Weener in der Haagstiege einen Pkw VW Fox. Hierbei wurde festgestellt, dass der 33jährige Fahrer aus Weener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 21jährige Fahrzeughalterin aus Papenburg diesen Umstand kannte und die Fahrt duldete. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und behielt die Fahrzeugschlüssel ein. Gegen den Fahrer und gegen die Halterin wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Weener- Sachbeschädigung an Pkw- In der vergangenen Nacht gegen 01:40 Uhr kam es in der Westerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw der Marke Mitsubishi. Die Polizei konnte hierzu am Tatort eine 64jährige Frau aus Weener feststellen, die nach ersten Erkenntnissen mit einem Hammer den Pkw massiv beschädigte. Im Bereich der Motorhaube konnte die Polizei 30 Hammerschläge dokumentieren. Die Weeneranerin befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 58jährige Pkw Eigentümer aus Weener stellte Strafantrag zum Tatbestand der Sachbeschädigung und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Remels- Pkw Anhänger überladen- Freitagmorgen gegen 09 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Uplengen in der Ostertorstraße einen Pkw Mercedes mit Pkw Anhänger. Das Erscheinungsbild vom Gespann erweckte den Verdacht einer erheblichen Überladung vom Anhänger. Umgehend wurde das Gespann unter Polizeibegleitung zu einer öffentlichen Lkw Waage geführt. Hier ergab der Wiegevorgang, dass der Anhänger mit einer zugelassenen Gesamtmasse von 750 Kg nun ein Gesamtgewicht von 1670 kg aufzeigte. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde umgehend untersagt. Gegen den 66jährigen Fahrer aus Leer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Leeraner muss mit einem erheblichen Bußgeld von über 250 Euro durch den Landkreis Leer rechnen.

Emden- Pedelec gestohlen/Zeugenaufruf- Am gestrigen Freitagnachmittag in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17 Uhr kam es in der Straße Tholenswehr zum Diebstahl von einem hochwertigen Pedelec der Marke Hercules. Nach Auskunft des 50jährigen Eigentümers stand das unverschlossene Pedelec nur kurz in der geöffneten Garage. Der Eigentümer stellte Strafantrag und beziffert den Schaden auf 3200 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Durch Zeugenbefragung am Tatort wurde bekannt, dass der derzeit unbekannte Täter mit dem Pedelec in Richtung der Fußgängerbrücke zwischen Tholenswehr und Barenburg flüchtete. Zeugen konnten der Polizei auch eine Täterbeschreibung geben. Die Polizei sucht in dieser Sache einen männlichen Jugendlichen, der zur Tatzeit ein blaues Shirt und eine schwarze Schirmmütze trug. Ferner konnten Zeugen eine getragene schwarze Sonnenbrille beim jungen Täter feststellen. Hinweise zur Tat oder Täter bitte an das Polizeikommissariat Emden unter Telefon 04921-8910.

Emden- Fahren unter Drogeneinfluss und Waffenbesitz- Gestern Nachmittag gegen 16:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Petkumer Straße einen Pkw der Marke Hyundai. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20jährige Fahrer aus Emden unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme war unerlässlich und der Fahrer wurde zur Wache verbracht. Zuvor erfolgte noch eine Durchsuchung der Person und im Sockenbund befand sich ein geladener Schreckschussrevolver. Hierzu konnte der Emder keine waffenrechtliche Erlaubnis vorlegen und es erfolgte die polizeiliche Sicherstellung. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde umgehend untersagt und die Fahrzeugschlüssel mussten ebenfalls sichergestellt werden. Die Polizei leitete ein umfangreiches Strafverfahren gegen den Hyundai-Fahrer ein.

Emden- Kennzeichenmissbrauch- In den frühen Abendstunden vom gestrigen Freitag gegen 18:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Petkumer Straße einen Pkw der Marke Opel, Typ Zafira. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw Opel mit anderen Kennzeichen ausgestattet wurde. Ein Datenabgleich ergab, dass die angebrachten Kennzeichen einem Pkw Ford Focus zugeteilt wurden. Der 37jährige Opel Fahrer mit Wohnsitz in Emden musste die Kennzeichen abmontieren und an die Polizei übergeben. Der Pkw Opel wurde am Kontrollort abgestellt. Gegen den Emder leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Emden- Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen/Zeugenaufruf- Am frühen Freitagnachmittag gegen 14:05 Uhr kam es auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von einem Pkw Opel Vectra und einem Pkw VW Golf. Nach ersten Erkenntnissen zur Unfallursache fuhr die 29jährige Opelfahrerin aus Emden von einem Parkplatz nach links auf die Auricher Straße um stadtauswärts zu fahren. Ein Lkw befuhr zeitgleich den rechten Fahrstreifen der Auricher Straße stadtauswärts und verzögerte seine Fahrt, um dem Pkw Opel das Einfahren auf die Auricher Straße zu ermöglichen. Im gleichen Moment fuhr linksseitig vom Lkw ein Pkw VW Golf, der von einer 34jährigen Frau aus Hinte geführt wurde, ebenfalls stadtauswärts. Beim Einfahren vom Pkw Opel auf die Auricher Straße kam es zur Kollision beider Pkw. Hierbei wurde die Opelfahrerin und ihr 7jähriger Sohn leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Zur genauen Klärung vom Unfallhergang sucht die Polizei Emden etwaige Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Emden unter Telefon 04921-8910.

