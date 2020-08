Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausrede zählt nicht

Kaiserslautern (ots)

Mit der Ausrede "Ich habe den Unfall nicht bemerkt" kann sich ein Autofahrer, der am Montag in der Glockenstraße Sachschaden angerichtet hat, nicht herausreden. Der noch unbekannte Fahrer hatte kurz vor halb 2 versucht, mit seinem Kastenwagen rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Dabei stieß er jedoch mit dem Heck-Aufbau seines Fahrzeugs gegen eine Straßenlaterne. Die Folge(n): Der Laternenarm brach ab, das Laternenglas fiel zu Boden und zersplitterte.

Die Beifahrerin des Fahrzeugs, die vor dem Einpark-Manöver ausgestiegen war, stand in dieser Zeit unmittelbar neben der Laterne und konnte den Unfall sozusagen "live" miterleben. Trotzdem stieg die Frau anschließend einfach wieder zum Fahrer in den Wagen - und sie verließen die Glockenstraße.

Allerdings hatten die beiden offenbar nicht bemerkt, dass sie von einem Zeugen beobachtet werden. Dieser meldete den Vorfall der Polizei und konnte auch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs nennen. Die Ermittlungen laufen. Auf den Verantwortlichen kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

