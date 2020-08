Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit mit mehreren Beteiligten

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist am Montagabend aus Enkenbach-Alsenborn gemeldet worden. Zeugen teilten kurz vor 21 Uhr mit, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße etwa 15 bis 20 Personen streiten und sich gegenseitig anschreien würden.

Dank der Hinweise und Personenbeschreibungen konnten die ausgerückten Polizeibeamten wenig später auf einem Tankstellengelände einige der Beteiligten ausfindig machen. Sie gaben an, dass es in der Vergangenheit schon öfter zu Auseinandersetzungen mit der anderen Gruppe gekommen sei. An diesem Abend habe man sie lediglich "freundlich zur Rede stellen" wollen.

Um zu verhindern, dass es zu weiteren Auseinandersetzungen kommt, wurde der Gruppe eine sogenannte Gefährderansprache gehalten und den Auswärtigen ein Aufenthaltsverbot für die nächsten 24 Stunden erteilt.

Auch die zweite Gruppe konnte ausfindig gemacht und zum aktuellen Vorfall befragt werden. Ihren Angaben zufolge war es an diesem Abend zu einer Bedrohung mit Messern und Baseballschlägern sowie einer Körperverletzung gekommen.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung der Beteiligten, der Hintergründe und Abläufe dauern an. |cri

