Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Das Geld liegt auf der Straße...

Kaiserslautern (ots)

Ein ehrlicher Finder hat sich am Montagmittag bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße gemeldet. Der junge Mann brachte 200 Euro mit und übergab sie in "polizeiliche Verwahrung".

Die losen Geldscheine hatte der 23-Jährige am Vormittag im östlichen Stadtgebiet auf dem Gehweg gefunden. Ein Geldbeutel oder sonstige Hinweise auf den Verlierer lagen nicht in der Nähe.

Der rechtmäßige Eigentümer kann sich auf der Dienststelle melden... |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell