Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Zange in Auto gefunden

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 11:20 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, wurden verschiedene Gegenstände aus einem verschlossenen Auto an der Hauptstraße entwendet. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, ist ungeklärt. Sie ließen eine Zange auf dem Fahrersitz zurück. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

