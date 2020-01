Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Auto rollt davon

Warstein (ots)

An der Paul-Gerhardt-Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Warsteinerin hatte angehalten und war aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen. Als dieses sich daraufhin selbständig durch Wegrollen aus dem Staub zu machen drohte, versuchte sie, den Mercedes aufzuhalten und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde schließlich durch einen auf einem Parkplatz stehenden VW gestoppt. Es entstand Sachsachen in Höhe von etwa 8500 Euro. (wo)

