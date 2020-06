Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Geldbeutel gestohlen (11.06.2020)

Singen (ots)

Den Bedienungsgeldbeutel eines Pizzalieferdienstes entwendete ein unbekannter Täter am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Worblinger Straße. Der Unbekannte betrat das Geschäft und verlangte nach einem Getränk. Während ein 67-jähriger Angestellter dieses aus der Küche holte, griff der Täter hinter die Theke und entwendete den dort abgelegten schwarzen Geldbeutel. Auf der Flucht wurde der Dieb von Zeugen beobachtet, die ihn wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, Mundschutz, Jogginghose. Im Geldbeutel befand sich eine nicht bekannte Summe an Bargeld sowie zwei ec-Karten der Sparkasse Singen. Personen, die Hinweise zum Täter oder über den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell