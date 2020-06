Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer schlägt aus Wut gegen Windschutzscheibe und flüchtet (11.06.2020)

Konstanz (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Radfahrer, der am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Schiffstraße / Mainaustraße gegen die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs geschlagen und hierbei Sachschaden von rund 1.200 Euro verursacht hat. Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr die Schiffstraße in Richtung Mainaustraße. An der Kreuzung zeigte die Ampel rot, weshalb er anhielt. Neben ihm an der Kreuzung stand eine Gruppe Radfahrer, die auf dem Radstreifen früher grün bekamen und los fuhren. Als der Autofahrer grün bekam, wechselte es bei den Radfahrern auf Rot. Trotz Rotlicht fuhr der letzte Radfahrer aus der Gruppe über die Kreuzung. Der 33-Jährige, der bereits losgefahren war musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern und hupte hierbei. Dies verärgerte den Radfahrer dermaßen, dass er anhielt und mit voller Wucht auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs des 33-Jährigen schlug. Trotz entstandenen Sachschadens setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, korpulent, trug einen blauen Fahrradhelm, ein dunkelblaues T-Shirt und eine kurze Hose. Das Fahrrad hatte auffallend dicke Bereifung. Der Mann war in Begleitung weiterer Radfahrer im gehobenen Alter. Personen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell