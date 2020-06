Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg/TÜ) - Nach Überholfehler weißer Audi gesucht 11.6.20, 21 Uhr

Rottenburg (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Audi SUV, der am Donnerstag auf der A81 zwischen der Autobahnausfahrt Rottenburg und Horb eine Fahrzeugkolonne überholt hat. Möglicherweise hat dieser nicht bemerkt, dass beim Ausscheren auf die linke Spur bereits ein hinter ihm fahrenden Hyundai ebenfalls schon beim Überholen war. Der 24 Jahre alte Fahrer am Steuer des Kleinwagens musste nach links in die Mittelleitplanke ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch entstand an seinem Auto ein Schaden von 5.000.- Euro. Verletzt wurde der Hyundai-Fahrer nicht. Hinweise nimmt der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil unter 0741 34879-0 entgegen.

