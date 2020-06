Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Freund randaliert 11.6.20, 20 Uhr

Schramberg (ots)

Heftig zur Sache ging es am Donnerstagabend in der Schwabenstraße. Dort zerlegte ein 48-jähriger Mann aufgrund eines Streits mit seiner Freundin einen Holzzaun im Garten und mehrere Gartenmöbel. Erst eine Polizeistreife konnte den Mann beruhigen und dazu bewegen, dass er anderweitig unterkommt. Offenbar ist es zwischen 44-jährigen Frau und ihrem Freund schon in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen gekommen.

