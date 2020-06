Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/RW) Junge Männer schlägern sich am Sportplatz 11.6.20, 22.30 Uhr

Schiltach (ots)

Zu einer Schlägerei unter mehreren jungen Männern ist es offenbar am Donnerstagabend am Sportplatz gekommen. Der Vorfall wurde der Polizei erst im Nachhinein gemeldet, da ein Beteiligter sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. An der Auseinandersetzung sollen sich bis zu 20 Personen beteiligt haben. Die Polizei hat am Spätabend mit mehreren Streifen noch im Stadtgebiet Schiltach gefahndet. Wer daran beteiligt war und weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

