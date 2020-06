Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Vater und Sohn geraten aneinander 11.6.20, 20 Uhr

Oberndorf (ots)

Wegen eines Streits zwischen Vater und Sohn ist am Donnerstagabend die Polizei verständigt worden. Der 47 Jährige hat am Abend zusammen mit seinem 19-Jährigen in eine Gaststätte besucht. Dabei war es zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen. Als die Polizei eintraf, waren beide sichtlich alkoholisiert. Da sich der Sohn zunächst auch äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt, mussten ihm für einen kurzen Moment Handschließen angelegt werden. Schließlich konnten Vater und Sohn von den Beamten aber beruhigt werden, worauf beide getrennt nach Hause gingen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell