Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) - Auto angefahren und geflüchtet

Schramberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 05.06.2020, ist es in der Zeit von 16.20 Uhr bis 16.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkter Ford Mondeo wurde während einer kurzen Abwesenheit des Fahrzeuglenkers auf der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Türe und des Kotflügels beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 EUR zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein grüner bzw. gelber Pkw, welcher zur fraglichen Zeit ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 entgegen (AM).

