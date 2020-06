Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Trotz Gegenverkehr überholt - Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit vier Verletzten und 50.000 EUR Sachschaden ist es am Mittwoch um 14.50 Uhr auf der so genannten Westtangente gekommen. Ein 57-jähriger Opelfahrer befuhr die Westtangente in nördliche Richtung. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtkurve setzte der Opelfahrer, trotz Gegenverkehr, zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 61-jährigen Toyota-Fahrerin. Durch die Aufprallwucht wurde der Opel abgewiesen und prallte in der Fortfolge mit dem Pkw einer in dieselbe Richtung fahrenden 45-Jährigen zusammen. Durch die erneute Kollision überschlug sich der Pkw des 57-Jährigen und kam in der Grasböschung zum Stillstand. Der 57-Jährige und die 45-jährige Mercedes-Fahrerin wurden vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt, der 57-Jährige im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Toyota-Fahrerin und ihre 77 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Sie mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden. An allen drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von 50.000 EUR. Bis zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Westtangente komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr aus Konstanz mit mehreren Kräften im Einsatz. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Opel Combo Fahrer bereits vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge überholt haben. Diese Fahrzeuglenker sind für die Polizei wichtige Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz unter der Rufnummer 07531/995-2222 oder beim Polizeiposten in Wollmatingen unter der Rufnummer 07531/942990 zu melden (AM).

