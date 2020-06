Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit Verletzten (10.06.2020)

Konstanz (ots)

Ein heftiger Zusammenstoß mit zwei verletzten Fahrzeugführern ereignete sich am heutigen Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Reichenau an der Einmündung der Landesstraße 221 neu in die Bundesstraße 33 beim sogenannten "Kindlebild".

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer, eine 89-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann, wurden beim Zusammenstoß der beiden Pkw verletzt und nach notärztlicher Versorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in das Klinikum Konstanz gebracht. Die 89-Jährige musste durch die Freiwillige Feuerwehr Konstanz aus ihrem Pkw befreit werden. Ihr Pkw hatte sich nach dem Zusammenstoß überschlagen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Pkw des 32-Jährigen stürzte auf die rechte Fahrzeugseite.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 89-jährige mit einem Mercedes-Benz A-Klasse die Bundesstraße 33 aus Richtung Reichenau-Waldsiedlung in Fahrtrichtung Konstanz. Sie überquerte hierbei die Einmündung der Westtangente (Landesstraße 221 neu) in die Bundesstraße 33 bei roter Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes-Benz G320 des 32-Jährigen kam. Dieser hatte die Westtangente aus Richtung Dettingen in Fahrtrichtung Kindlebild befahren und war an der Einmündung nach dem Umschalten der Ampel auf Grün aus dem Stillstand angefahren und nach links auf die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz eingebogen.

Die Untersuchung der beiden Unfallbeteiligten im Klinikum führte zum Ergebnis, dass beide den Verkehrsunfall mit leichten körperlichen Verletzungen überstanden hatten. Der 32-Jährige konnte das Klinikum nach ambulanter Behandlung verlassen. Die 89-Jährige wurde aus medizinischen Gründen zur weiteren Beobachtung im Klinikum aufgenommen. Sie hatte nach eigenen Angaben unmittelbar vor dem Überqueren der Einmündung einen Schwächeanfall erlitten.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der im Pkw des 32-Jährigen mitfahrende Hund wurde an der Unfallstelle aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug geborgen und zur Untersuchung zu einem Tierarzt gebracht.

Neben den Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen und des Polizeireviers Konstanz waren an der Unfallstelle ein Notarzt, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Bundesstraße 33 musste bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Entsprechende Rückstaus entstanden im Bereich des Industriegebietes und auf der Bundesstraße 33 im Bereich Reichenau / Waldsiedlung. Die Unfallstelle war um 16.00 Uhr geräumt.

