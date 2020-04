Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Autos aufgebrochen

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag schlug ein noch unbekannter Täter auf der Wessumer Straße an zwei Autos je eine Seitenscheibe ein. Aus dem einen Pkw wurde eine Jacke entwendet. An dem zweiten Pkw brach der Täter die Außenspiegel ab und beschädigte das Bedienelement für die Innenbeleuchtung. Bei einem weiteren Pkw wurden ebenfalls die Außenspiegel abgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell