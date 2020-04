Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stiehlt leeren Tresor

Bocholt (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, brachen noch unbekannte Täter in eine derzeit nicht bewohnte Unterkunft (ehemaliges Hotel) an der Dinxperloer Straße ein. Der oder die Täter hatten dazu die Glasscheibe der Eingangstür eingeworfen und dann aus einem Büro einen leeren Tresor entwendet. Dieser wurde dann auch in der Nähe gefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

