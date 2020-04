Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Feuerwehr löscht Feuer im Waldstück

Ahaus-Wüllen (ots)

Kräfte der Feuerwehr rückten am Donnerstag gegen 14.50 Uhr nach Ahaus-Wüllen aus. In einem Waldstück in der Bauerschaft Barle hatten Unbekannte Geäst zusammengehäuft und offensichtlich in Brand gesteckt. Das Feuer erstreckte sich über circa 20 Quadratmeter. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein.

