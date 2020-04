Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Lagerschuppen aufgebrochen

Isselburg (ots)

In zwei Lagerschuppen wollten Unbekannte jetzt in Werth eindringen. Die Täter kletterten über einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück an der Straße "Der Lege Weidendeich" zu gelangen. Beim Aufhebeln eines der Gebäude scheiterten die Einbrecher, beim anderen gelang es ihnen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen, Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell