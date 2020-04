Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Bei Auffahrunfall gegen Baum geschleudert

Südlohn (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Südlohn gekommen ist. Ein 41-jähriger Autofahrer war gegen 15.20 Uhr auf der Straße Venn von Südlohn in Richtung B70 unterwegs. Zu spät bemerkte der Borkener, dass vor ihm ein 39-Jähriger seinen Wagen abgebremst hatte: Der Südlohner wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Der Borkener versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Wucht des Aufpralls schleuderte seinen Wagen gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

