Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Schlangenlinien auf der Landstraße

Borken (ots)

Die Fahrweise war wohl nicht ohne Grund aufgefallen: Abstand nehmen vom Autofahren musste am Mittwoch ein alkoholisierter 20-Jähriger in Borken. Ein Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie ein Wagen in Schlangenlinien auf der Marbecker Straße in Richtung Marbeck unterwegs war. Er verständigte die Polizei und folgte dem Fahrzeug bis zu einer Adresse in Marbeck. Dort tauschten Fahrer und Beifahrer nach Angaben des Zeugen die Plätze. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen im Fahrzeuginneren deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Alkoholtest deutete bei dem 20-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin - der Rumäne stritt allerdings ab, am Steuer gesessen zu haben. Das begründete er auch damit, gar keinen Führerschein zu besitzen. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung.

