Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Lippe (ots)

(sbe) Am 13.12.2019 gegen 21:03 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Detmolder mit seinem Pkw von der Paulinenstraße nach links in die Bielefelder Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang von zwei Fußgängerinnen aus Detmold (21 und 24 Jahre), welche die Bielefelder Straße in Richtung Amtsgericht überquerten. Es kam zum Zusammenstoß und die Fußgängerinnen kamen zu Fall. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, wo sie stationär verblieben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2500EUR.

