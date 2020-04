Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Passantin attackiert

Stadtlohn (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Mittwoch in Stadtlohn eine Frau auf offener Straße unvermittelt angegriffen. Die 30-Jährige war gegen 21.40 Uhr vor einer Gaststätte an der Grabenstraße von dem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann habe sie festgehalten, geschlagen und zu Boden geworfen, erklärte die Stadtlohnerin. Als eine Zeugin der Frau helfen wollte, bedrohte der Unbekannte auch sie. Der Täter war circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine Strickmütze, eine blaue Jacke und eine Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

