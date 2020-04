Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Corona: Erneut löst Polizei Treffen auf

Kreis Borken (ots)

Sich zu treffen und gemeinsam "abzuhängen" ist in Zeiten der Coronakrise nicht mehr ohne weiteres angesagt. Dies sollte mittlerweile jedem hinreichend bekannt sein. Dennoch kam es in den vergangenen Tagen kreisweit zu polizeilichen Einsätzen zur Durchsetzung der derzeitigen Verordnung.

- Ahaus: Sieben Jugendliche trafen sich am Donnerstag trotz der derzeit geltenden Bestimmungen auf einem Schulgelände in Ahaus. Die Gruppe hatte es sich gegen 19.00 Uhr auf dem Schulhof am Adenauerring gemütlich gemacht. Das war allerdings nicht unbeobachtet geblieben - Zeugen verständigten die Polizei. Als ein Streifenwagen vorfuhr, flüchteten sechs der Jugendlichen. - Borken: Gegen 20.45 Uhr stellte die Polizeibeamte am Mittwoch vier Personen an der Borkener Straße fest. Das Quartett unterhielt sich und hörte Musik. Zwei flüchteten, als der Streifenwagen heranfuhr. Die Polizei löste ein weiteres Treffen am Donnerstag auf. Die drei Männer im Alter von 34 bis 39 Jahren trafen sich um 18.10 Uhr an der Marktstiege. - Rhede: Vor einem Verbrauchermarkt am Rathausplatz gerieten zwei von vier Männern untereinander in Streit. Diese hatten sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr getroffen.

In allen Fällen fertigte die Polizei Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Hintergrund der konsequenten Maßnahmen: Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind bis auf bestimmte Ausnahmen untersagt. Die Polizei unterstützt die Ordnungsbehörden bei der Durchsetzung der neuen Bestimmungen. Das gemeinsame Ziel lautet, die Bevölkerung bestmöglich vor den Folgen der Pandemie zu schützen.

