Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29. Dezember 2019

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Drogeneinflusses - Zeugen gesucht!

Loxstedt. Am Samstag, dem 28.12.2019, gegen 19:30 Uhr, wird der Polizei ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher einen silberfarbenen Geländewagen von der A27, Anschlussstelle Nesse, über die Lindenstraße, sowie Bahnhofstraße in ein Wohngebiet in Loxstedt fährt. Das Fahrzeug soll in starken Schlangenlinien und zum Teil unter Nutzung des Fußweges geführt worden sein. Hierdurch soll es mehrfach zur Gefährdung von diversen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern gekommen sein.

Der 20-Jährige Fahrzeugführer aus Loxstedt konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und wies deutliche betäubungsmittelbedingte Ausfallerscheinungen auf. Nicht zuletzt aufgrund des Ergebnisses eines Drogenvortests wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, insbesondere Personen, welche durch den Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 / 948 - 0 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell