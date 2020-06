Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Audi-Fahrer fährt ohne Führerschein davon 10.6.20, 6.45 Uhr

Schramberg (ots)

Völlig unbeeindruckt von den Anweisungen der Polizei war am Mittwoch ein Audi-Fahrer. Er fuhr mit seinem A6 nach dem Anhaltesignal einfach davon und hielt er erst wieder an seiner Wohnadresse an. Einen Führerschein hatte der 31-Jährige nicht. In der David-Deiber-Straße an der Einmündung in die Schramberger Straße hielten die Polizeibeamten den Autofahrer an. Dabei forderten sie ihn auf, in der dortigen Bushaltestelle das Auto abzustellen. Dies tat der bereits polizeibekannte 31-Jährige nicht, sondern fuhr sofort über die Schramberger Straße zur B 462. Die Polizeistreife folgte dem flüchtenden Auto über die B 462 zur Einmündung Industriegebiet Lienberg in die Dr.-Konstantin-Hank-Straße. Von dort ging es weiter auf die Landesstraße 419 in Richtung Sulgen, wo er in die Max-Planck-Straße abbog und dann über die Vier-Häuser-Straße in die Rottweiler Straße bis zur Einmündung B 462 fuhr. Dort wendete er und fuhr wieder zurück in Richtung Sulgen. Auf der ganzen Strecke versuchte die Streife, den Autofahrer anzuhalten, was jedoch misslang. Erst einige Straßen weiter stellte er das Auto an seinem Wohnsitz ab. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Zudem informierten die Beamten die Führerscheinstelle über den Vorfall.

