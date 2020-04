Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Plane entzündet

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Geislingen eine Plane.

Ulm (ots)

Knapp 200 Euro Schaden entstanden an der Plane, die an einem Bauzaun in der Hauptstraße befestigt war. Die Polizei (Tel. 07331/93270) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gegenstände war nicht möglich.

