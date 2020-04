Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Einbrecher kommt über Dachterrasse

Ohne Beute blieb ein Unbekannter am Samstagmittag bei einem Einbruch in Mittelbiberach.

Laut Angaben der Polizei sei der Täter zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf eine Terrasse eines Gebäudes in der Schulstraße gelangt. Dort drückte er ein Fenster auf und stieg ein. Im Inneren suchte er in zahlreichen Zimmern nach Beute. Dazu brach er teilweise auch Schränke und Türen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Täter ohne Beute und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07351/4470 auf Zeugenhinweise. Wer am Samstagmittag in der Schulstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte melden. Der Täter kletterte möglicherweise an einem Regenrohr auf die Terrasse.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Biberach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

