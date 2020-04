Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) (HDH) (UL) Region- Polizei stoppt berauschte Fahrer

Mit Drogen und Alkohol setzten sich drei Autofahrer am Montag in der Region hinters Steuer.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte die Polizei in Heidenheim einen VW in der Carl-Schwenk-Straße. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer sich unter dem Einfluss von Drogen hinters Steuer gesetzt hatte. Ein Test bestätigte das. Der 21-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen VW musste er stehen lassen.

Ähnlich erging es auch einem 49-Jährigen in Ulm. Er fiel einer Polizeistreife gegen 17.30 Uhr mit seinem Seat in der Albstraße auf. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der Mann zu viel davon getrunken hatte. Neben einer Blutentnahme untersagten die Beamten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Nicht weiterfahren durfte auch ein 23-Jähriger. Eine Polizeistreife stoppte den Mann mit seinem VW gegen 23.30 Uhr auf der B10 in Salach. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann seinen Wagen unter Einwirkung von Drogen fährt. Ein Test bestätigte den Verdacht. Ein genaues Ergebnis soll nun eine Blutprobe liefern, die der Mann in einem Krankenhaus abgeben musste. Bei der näheren Überprüfung des Autos fanden die Polizisten außerdem noch eine kleine Menge Marihuana. Das Polizeirevier Eislingen (07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

