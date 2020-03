Polizei Hagen

POL-HA: Laptopdiebstahl aus Auto

Hagen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 11.00 Uhr, erschien ein 26-jähriger Mann auf der Polizeiwache Innenstadt. Er schilderte den Beamten, dass er soeben, zwischen 09.40 und 10.15 Uhr, seinen Wagen an der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Er wollte Wartungsarbeiten an der dortigen Bankfiliale durchführen. Er begab sich zum Kofferraum, nahm Werkzeug heraus und führte am Heck des Autos ein kurzes Telefonat. Dann ging er für einige Minuten in die Bankfiliale, wobei er seinen Wagen verschloss. Als er um 10.15 Uhr zurückkehrte, fehlten aus dem Auto eine Brille sowie ein Rucksack mit Laptop. Einbruchspuren gab es nicht. Vermutlich stahlen die Diebe die Gegenstände aus dem vorderen Teil des Autos, als der Mann am Heck des Wagens abgelenkt war. Die Polizei fertigte eine Anzeige, Hinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

