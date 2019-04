Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorroller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Vermisst wird derzeit ein Motorroller der Marke Gilera. Die 52-jährige Besitzerin parkte das Fahrzeug am Dienstagmorgen in der Langenfeldstraße. Als die Frau gegen 12:30 Uhr zurückkam, war ihr Roller allerdings spurlos verschwunden und das, obwohl die Lenkradsperre aktiv war. Unbekannte Täter müssen das Zweirad im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr gestohlen haben. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Der Roller ist schwarz-gelb, auffällig ist ein handgroßes Loch an der linken Verkleidungsseite. Hinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/ 369 2250.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell