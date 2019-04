POL-PPWP: Trio will sich um die Zeche drücken

Polizeipräsidium Westpfalz

Wegen Zechbetrugs ermittelt die Polizei gegen ein Trio aus dem Stadtgebiet. Die beiden Jugendlichen und der Heranwachsende im Alter von 14 bis 19 Jahren waren am Montagnachmittag in einem Lokal am Fackelrondell beobachtet worden, wie sie sich mehrere mit Essen gefüllte Schälchen von einem Fließband nahmen, den Inhalt aßen und die leeren Schälchen wieder zurück aufs Fließband stellten.

Fünf leere Schälchen wurden von einer Mitarbeiterin entdeckt. Bezahlt wurden von dem Trio letztlich nur zwei Schälchen. Dennoch stritten alle drei die Tat vehement ab. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

