POL-KN: (Triberg-Gremmelsbach) Vermisster hat sich gemeldet (10.06.2020)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Bei seinen Angehörigen gemeldet hat sich der 44-jährige Mann, der am Vormittag des heutigen Mittwoch bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Der 44-Jährige befand sich nach bisherigen Erkenntnissen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Klinik in Behandlung.

Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte nach der Vermisstenmeldung um 10.09 Uhr im Presseportal unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4619130 hierzu eine Pressemeldung.

Die Vermisstenfahndung des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen wurde eingestellt. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz nimmt den um 10.09 Uhr veröffentlichten Suchaufruf hiermit zurück.

