Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200218.1 Brunsbüttel: E-Bike entwendet

Brunsbüttel (ots)

Während des Besuches einer Kneipe am Sonntag in Brunsbüttel hat der Geschädigte sein E-Bike draußen abgestellt. Als er nach nur kurzer Zeit zurückkam, war das Zweirad weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 04.30 Uhr bis 05.30 Uhr hielt sich der Anzeigende in einer Gaststätte in der Koogstraße auf. Zuvor hatte er sein weißes Aluminium-Damenrad von Bergamont auf dem Hof zwischen dem Rathaus und dem Kaiserhof geparkt und mit einem Schloss gesichert. Als er zum Abstellort zurückkehrte, war das Pedelec weg. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 2.300 Euro liegen.

Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

