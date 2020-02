Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200217.8 Lieth: Frau verletzt Beamten leicht

Lieth (ots)

Bei einem Einsatz in der Nacht zum Sonntag hat eine Frau in Lieth einen Polizisten attackiert und dabei leicht verletzt. Die Dame war stark alkoholisiert und kam schließlich auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses.

Kurz nach Mitternacht rief die Beschuldigte selbst die Polizei, weil es bei ihr zuhause angeblich zu Streitigkeiten gekommen war. Die eintreffenden Beamten fanden die Anruferin letztlich im Garten, wo sie mit Beleuchtung nach ihrem Mann suchte - zu einer Auseinandersetzung war es scheinbar nicht gekommen. Um zu klären, weshalb die 43-Jährige die Polizei alarmiert hatte, suchten die Beamten die Tochter im Hause auf. Damit zeigte die Beschuldigte sich nicht einverstanden, bespuckte einen Polizisten, kniff und kratzte ihn. Letztlich legte die Streife der Betrunkenen Handfesseln an und verbrachte sie auf das Heider Polizeirevier. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei der Beschuldigten an. Nach dieser Maßnahme kam die 43-Jährige in ein Krankenhaus, da sie nicht gewahrsamsfähig war.

Zu Übergriffen auf den Ehemann war es letztlich nicht gekommen - dennoch wird sich die Dame strafrechtlich verantworten müssen, nämlich wegen der Übergriffe auf den Beamten.

Merle Neufeld

