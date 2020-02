Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200217.7 Neuenkirchen: Alkoholverbot für Fahranfänger missachtet

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat sich ein Fahranfänger in Neuenkichen eine Strafanzeige eingehandelt, weil er nicht nur alkoholisiert am Steuer saß, sondern zudem Ausfallerscheinungen zeigte.

Kurz vor 05.00 Uhr machte ein Verkehrsteilnehmer eine Streife in der Tiebenseer Straße auf einen VW aufmerksam. Der Zeuge hatte das Auto bereits länger verfolgt und dabei eine auffällige Fahrweise festgestellt. Der verdächtige Wagen, den die Beamten schließlich in der Rosenstraße stoppten, soll zuvor unter anderem in Schlangenlinien unterwegs gewesen und auf den Grünstreifen und ins Schleudern geraten sein. Der 21-jährige Fahrer aus Heide war im Besitz des Führerscheins auf Probe und gab an, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der Beschuldigte zeigte sich uneinsichtig und war der Ansicht, dass für ihn das Alkoholverbot für Fahranfänger nicht gelte, da er lebensälter sein. Weit gefehlt - der Mann musste den Führerschein und seine Autoschlüssel abgeben und wird sich straf- und ordnungsrechtlich wegen seines Verhaltens verantworten müssen. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis wird ihn eine Geldstrafe erwarten.

