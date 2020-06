Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall in der Neusser Innenstadt - Radfahrer und Fußgängerin bei Sturz verletzt

Neuss (ots)

Am Montag (08.06.), um kurz vor 10:00 Uhr, ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einer 78-jährigen Fußgängerin und einem 40-jährigen Radfahrer auf der Niederstraße in der Neusser Innenstadt. In Folge dessen musste die gestürzte Seniorin, wegen der Schwere ihrer Verletzungen, durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert werden. Auch der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er die Niederstraße zuvor aus Richtung Krefelder Straße kommend befahren und war dann in Höhe der Passantin gestürzt und auf selbige gefallen. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und leitete weitere Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat Neuss ein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell